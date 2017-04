Germania: Politia a arestat trei persoane suspectate ca au ajutat la pregatirea unei actiuni violente (presa)

Revista germana il citeaza pe procurorul sef din orasul Celle (nordul tarii) declarand vineri ca au fost emise mandate de arestare pe numele a doi barbati si o femeie. Reuters precizeaza ca a contactat biroul de presa al procurorului, insa acesta nu a fost disponibil imediat pentru a oferi informatii.Potrivit revistei Focus, suspectii - un afgan in varsta de 27 de ani, un turc tot de 27 de ani si un german de 25 de ani - au fost arestati joi seara. Focus a mai relatat ca "salafistul" pe care acestia sunt banuiti ca l-ar fi sprijinit a fost arestat in data de 21 februarie si se afla in custodia politiei.