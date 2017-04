Autoritatile din Kosovo avertizeaza cu privire la posibile atacuri care ar viza politicieni si institutii in zilele de Pasti

Kosovarii au atras atentia asupra suplimentarii patrulelor de politie pe strazile capitalei, iar doi ofiteri de politie s-au plans de extinderea programului de munca la 12 ore in perioada Pastelui.Guvernantii nu au dat niciun detaliu despre cine ar planui posibile atentate in Kosovo."Grupuri au planuit sa comita acte de violenta impotriva unor institutii si lideri politici din Kosovo", se arata intr-un comunicat al Guvernului de la Pristina.Autoritatile kosovare se confrunta cu amenintarea reprezentata de musulmanii care se alatura Statului Islamic.Un numar de 300 de kosovari au plecat in ultimii ani in Siria pentua lupta alaturi de militantii ISIS.Intre timp, agentiile de spionaj internationale sunt ingrijorate de riscul de securitate pe care-l reprezinta kosovarii ce se intorc acasa din Siria.In noiembrie, autoritatile au arestat 19 presupusi jihadisti care planuiau atentate in Kosovo.Guvernul kosovar a explicat ca persoanele din spatele acestor amenintari "ar putea sa aiba legaturi cu oameni deja incriminati pentru conflictele din afara Kosovo".Ambasada Statelor Unite a anuntat ca "teroristii din regiunea au cautat anterior sa atace tinte usoare", precum biserici, centre comerciale si stadioane.