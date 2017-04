Ucraina: Puternicul oligarh Rinat Ahmetov, vizat de o ancheta anticoruptie

Holdingului omului de afaceri, SKM, doreste "o ancheta obiectiva si independenta in privinta circumstantelor privatizarii Ukrtelecom", a precizat acesta, intr-un comunicat.Joi, procurorul general Iuri Lutsenko a anuntat ca un tribunal a "inghetat" actiunile lui Ahmetov la Ukrtelecom si filiala sa TriMob. Aceasta decizie vine dupa doi ani de ancheta legata de privatizarea in 2011 a fostului monopol telecom sub fostul presedinte pro-rus Viktor Ianukovici, destituit de miscarea pro-occidentala din Maidan.Potrivit lui Lutsenko, compania ar fi fost vanduta la o suma simbolica unei societati paravan din Cipru care a fost ulterior cumparata de Ahmetov.Miliardarul exercita o influenta considerabila in viata politica ucraineana. A fost de doua ori ales deputat in partidul Regiunilor al lui Ianukovici.Ca si alti oligarhi, a fost tinta luptei anticoruptie condusa de autoritatile pro-occidentale ajunse la putere in 2014.