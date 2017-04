Ierusalim: O turista britanica de 23 de ani a fost injunghiata mortal de un palestinian

Atacatorul a fost arestat de fortele de ordine. Identitatea victimei nu a fost dezvaluita.Initial, politia anuntase ca o israeliana a fost agresata intr-un tramvai. Shin Beth, serviciul de securitate interna al Israelului, a precizat ca atacatorul este Jami Tamimi, 57 de ani, un locuitor din Ierusalimul de Est anexat de statul evreu.Acesta fusese internat in trecut dupa o tentativa de sinucidere si a fost condamnat in 2011 pentru agresiune sexuala asupra fiicei sale, tot potrivit Shin Beth.Atacul a avut loc in apropiere de orasul vechi.Teritoriile palestiniene, Ierusalimul si Israelul au fost teatrul unui val de violente soldat cu moartea a 260 de palestinieni, 41 de israelieni, doi americani, un iordanian, un eritreean, un sudanez si o britanica, incepand cu 1 octombrie 2015.Majoritatea palestinienilor ucisi sunt autori de atacuri, adeseori comise cu arma alba de tineri izolati.Intensitatea violentelor s-a atenuat insa in ultimele luni.Seful Shin Beth, Nadav Argaman, a apreciat insa recent ca acest "calm relativ" din Cisiordania ocupata si din Israel este "inselator".