Coreea de Nord promite un "raspuns fara mila" la orice provocare americana (agentia de stat)

Mentionand recentul atac american in Siria, armata nord-coreeana a afirmat ca administratia lui Donald Trump a "intrat in era amenintarilor deschise si a santajului" impotriva Coreei de Nord.Donald Trump a promis joi ca "problema" nord-coreeana va fi "tratata". El anuntase anterior trimiterea spre peninsula coreeana a portavionului USS Carl Vinson, escortat de trei nave lansatoare de rachete, apoi a evocat o "armada" incluzand si submarine.Coreea de Nord a promis sa raspunda fata de "stupida" trimitere a acestui grup aeronaval, declarandu-se gata de "razboi".In comunicatul difuzat vineri si publicat de KCNA, armata nord-coreeana a dat asigurari ca bazele americane din Coreea de Sud, "precum si cartierele generale ale Raului, cum ar fi Casa albastra (palatul prezidential sud-coreean), vor fi pulverizate in cateva minute"."Cu cat mai multe tinte mari precum portavioane cu propulsie nucleara se vor apropia (de peninsula coreeana), cu atat mai mare va fi efectul loviturilor fara mila", a adaugat armata nord-coreeana.