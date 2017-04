Un bebelus irakian cu 8 maini si picioare a fost operat cu succes in India

Sugar in varsta de 7 luni, Karam, nascut in Irak, este un caz extrem de rar - doar cinci sau sase cazuri exista in lume. In uter, doi gemeni au fuzionat dar fara ca unul dintre fetusi sa fie absorbit complet.Tatal copilului, Sarwed Ahmed Nadar, si-a adus copilul in India unde doctorii din New Delhi au inlaturat membrele suplimentare in trei operatii succesive."Ne-a fost adus cand avea doar doua luni si cazul sau este unic. Majoritatea tehnicilor chirugicale folosite nu au mai fost incercate inainte", a declarat Gaurav Rathore, un consultant ortopedic membru al echipei chirurgicale."Pana acum, demersul nostru a fost incoronat cu succes. Karam este un tanar bebe foarte curajos. De fapt, este un copil foarte vesel", a adaugat el.Chirurgii de la spitalul Jaypee de Noida, o localitate satelit a capitalei indiene, au inlaturat initial membrele prinse de stomac. Dupa ce au corectat o complicatie cardiaca, au inalaturat si celelalte membre.Cand va mai creste, Karam va avea nevoie de noi operatii, pentru a corecta alte anomalii.Tatal sau in varsta de 28 de ani, care a fost ingrozit la nasterea unicului sau copil, a spus ca are acum speranta sa-si vada fiul crescand ca un copil normal."Au fost foarte multe riscuri dar nu mi-am pierdut niciodata credinta", a declarat Nadar.