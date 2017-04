Statele Unite extind durata de viata a avioanelor F-16. Cel putin 300 de avioane ar putea fi pastrate in serviciu pana in 2048

Departamentul Apararii SUA a aprobat, pe 12 aprilie, extinderea perioadei de functionare printr-un program denumit SLEP (Service Life extension Program). Autorizatia vine dupa o perioada lunga de teste, iar aeronava va putea functiona 12.000 de ore fata de 8.000 de ore in prezent (o crestere echivalenta cu opt ani de zbor operational).O astfel de extensie a duratei de viata inseamna ca o parte din avioanele F-16 din dotarea Fortelor Aeriene SUA vor ajunge sa fie folosite pana in anul 2048, scrie ArsTechnica. "Dupa modificarile structurale din programul SLEP pentru F-16, Fortele Aeriene SUA ar putea opera in siguranta avioanele F-16C si D Block 40-52 pana in 20148 sau chiar si dupa", au precizat oficiali americani, citatid e publicatia amintita.Lockheed Martin au mai anuntat ca o a doua faza (Partea a II-a) a programului de extindere a vietii avionului F-16 ce va fi demarata in lunile urmatoare urmareste sa valideze in continuare extinderea vietii operationala a avionului F-16.Romania a devenit, in 2016, cel de-al 27-lea stat la nivel global care are in dotare avioane de vanatoare F-16. Fortele Aeriene au primit pana in prezent noua astfel de aparate dintr-un total de 12 contractat printr-o intelegere cu Portugalia si SUA. Avioanele cumparate de tara noastre sunt Block 15, insa au fost aduse la zi printr-o serie de modernizari (prin programul MLU - Mid-Life Upgrade). Alte trei aeronave vor intra in dotarea Fortelor Aeriene Romane in cursul anului 2017.Dincolo de acest prim lot, Romania cauta sa mai achizitioneze un set de avioane de vanatoare F-16, ultimele declaratii ale ministrului Apararii indicand faptul ca autoritatile cauta cel putin inca 20 de aeronave similare pe care sa le modernizeze.F16 este unul dintre cele mai populare avioane de vanatoare din lume. Desi a fost conceput in urma cu peste 35 de ani, avionul s-a dovedit extrem de fiabil si util si, prin procese succesive de modernizari, a ramas in continuare coloana vertebrala pentru multe din fortele aeriene ale lumii. Pana in prezent avionul a fost produs in peste 4.500 de exemplare, este in dotarea a 27 de state (dintre care 10 sunt membre ale NATO), opereaza in 80 de baze aeriene si au peste 40 de ani de experienta operationala.