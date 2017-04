​"Mama tuturor bombelor", lansata in premiera de SUA, a ucis cel putin 36 de islamisti / "S-a simtit de parca a cazut cerut pe pamant"

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) April 14, 2017

Bomba cu efect de suflu masiv (MOAB) GBU-43/B, supranumita "mama tuturor bombelor, a lovit joi seara ceea ce autoritatile afgane descriu drept o retea de tunele si grote folosita de SI in districtul Achin, in provincia estica Nangarhar.Este pentru prima oara cand aceasta bomba de 9,8 tone, cu o putere exploziva comparabila cu 11 tone de TNT, este folosita in lupta.Atacul constituie un avertisment si pentru talibani, mult mai numerosi si mai bine implantati, inainte de inceputul ofensivei de primavara."In urma bombardamentului, repere strategice ale Daesh (acronimul arab pentru SU) si un complex profund de tunele au fost distruse, iar 36 de combatanti ai SI ucisi", a precizat ministerul afgan al Apararii, intr-un comunicat.Acest bombardament intervine la o saptamana dupa intensele lovituri americane impotriva regimului din Siria si in aceeasi zi in care SUA au avertizat ca vor "rezolva problema" nord-coreeana.Mohammad Shahzadah, care traieste intr-un sat situat la aproape 2,5 kilometri de locul in care a cazut bomba, a declarat pentru The Guardian ca cerul a fost acoperit de flacari si pamantul a inceput sa tremure."Pamantul parea o barca in furtuna", a povestit Shahzadah. "Am crezut ca e bombardata casa mea. Anul trecut o drona a lovit o casa de langa mine, dar de data asta am simtit de parca a cazut cerut pe pamant. Copiii si femeile au fost foarte speriati", a adaugat acest.Explozia s-a auzit pe o raza de kilometri intregi si a provocat o imensa coloana de flacari in aceasta zona izolata."Este cea mai puternica explozie pe care am vazut-o vreodata. Locul a fost invadat de flacari foarte inalte", a declarat Esmail Shinwari, guvernatorul districtului Achin, adaugand ca bomba a lovit zona Mamand Dara.O sursa apropiata de insurgentii afgani a declarat, sub acoperirea anonimatului, ca locuitorii au simtit pamantul miscandu-se "ca la un cutremur" si ca unii dintre ei au lesinat din cauza puterii suflului."Oamenii au fugit din zona de teama unor noi bombardamente", a adaugat el.Bomba a fost lansata dupa o intensificare a luptelor in aceasta zona, saptamana trecuta, unde fortele afgane sustinute de trupe americane au dificultati in a inregistra progrese. Un soldat al fortelor speciale americane a fost ucis sambata trecuta la Nangarhar intr-o operatiune anti-SI.Experti in securitate afirma ca SI si-a stabilit baze in apropiere de zonele unde locuiesc civili, dar guvernul afgan spune ca mii de familii au fugit din aceste locuri luna trecuta.Potrivit unui purtator de cuvant al fortelor speciale afgane din Nangarhar, nu mai ramasese decat o familie, care a fost transferata in securitate.Din cauza tunelelor si a transeelor, "e practic imposibil sa avansezi acolo", a adaugat ofiterul Ahmad Jawed Salim. "Acum, fortele noastre progreseaza in vale si pentru moment nu intampina nicio rezistenta".Megabomba, conceputa in 2002-2003 la inceputul razboiului din Irak, este cea mai mare bomba nenucleara folosita vreodata in lupta, a precizat armata americana a aerului.Un purtator de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a condamnat intr-un comunicat acest bombardament ale americanilor care "folosesc Afganistanul precum un laborator de experimente", subliniind ca eliminarea "Daesh este munca afganilor".Provincia Nangarhar, la granita cu Pakistanul, este prima regiune de implantare in Afganistan a organizatiei jihadiste nascute in Orientul Mijlociu.