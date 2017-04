Alegeri prezidentiale in Franta Primii patru candidati sunt la o distanta mai mica decat marja de eroare

Sondajul Ipsos-Sopra Sterna pentru cotidianul Le Monde ii plaseasca la egalitate, cu 22%, pe centristul Emmanuel Macron si pe lidera Frontului National, Marine Le Pen, pentru primul tur al prezidentialelor ce vor avea loc pe 23 aprilie.Politicianul de extrema stanga Jean-Luc Melenchon este cotat cu 20% dintre voturi, iar conservatorul Francois Fillon cu 19 procente.Cele trei procente dintre primii patru candidati este in marja de eroare a sondajului, ceea ce inseamna ca primul tur este deschis oricarui rezultat.Daca trece in turul doi, Macron va castiga in fata oricarui alt candidat, dar cel mai izbitor trend este cresterea abrupta in intentiile de vot pentru primul tur dupa ce a s-a descurcat bine in doua dezbateri televizate ce au avut loc la sfarstiul lunii martie si la inceputul lui aprilie.Sondajele arata si ca Le Pen, ostila Uniunii europene si care vrea renuntarea la euro, ar pierde in fata oricarui oponent in turul doi.