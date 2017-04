China: Un conflict poate izbucni in orice moment in Coreea de Nord

"Dialogul este singura solutie", a declarat Wang intr-o conferinta de presa organizata la Beijing, impreuna cu omologul sau francez Jean-Marc Ayrault.In dosarul nuclear nord-corean, "invingatorul nu va fi cel care are cele mai dure declaratii sau care isi arata cel mai mult muschii", a avertizat seful diplomatiei chineze."Daca va avea loc un razboi, rezultatul va fi o situatie din care nimeni nu va iesi invingator", a avertizat Wang."Avem sentimentul ca un conflict poate izbucni in orice moment. Cred ca toate partile implicate, trebuie sa fie foarte vigilente fata de aceasta situatie", a pledat el.China, considerata singura aliata a Coreei de Nord, se opune programului nuclear militar al regimului lui Kim Jong-un, dar indeamna adesea Statele Unite sa dea dovada de retinere.Presa nord-coreana a amenintat marti ca Phenianul va lansa un atac nuclear asupra Statelor Unite, la orice semn de agresiune americana. Avertismentul vine dupa ce Statele Unite au mutat mai multe nave de razboi in apropierea peninsulei Corea.