Justitia franceza cere Parlamentului European ridicarea imunitatii Marinei Le Pen

Cererea a fost formulata la sfarsitul lunii martie, cu mai putin de o luna inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale din Franta, programat pe 23 aprilie, in care Marine Le Pen candideaza din partea FN.Marine Le Pen a refuzat pe 10 martie sa se prezinte la convocarea judecatorilor de instructie in vederea unei posibile inculpari, invocand imunitatea parlamentara de care beneficiaza.Potrivit informatiilor postului Europe 1, judecatorii de instructie responsabili cu ancheta referitoare la suspiciunile de angajare fictiva a mai multor asistenti ai FN la Parlamentul European au cerut acestui for sa ridice imunitatea parlamentara a deputatei Marine Le Pen, ceea ce le-ar permite sa o audieze in acest dosar.O solicitare similara a fost formulata si in privinta eurodeputatei Marie-Christine Boutonnet.