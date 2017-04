Rusia nu va transmite concursul Eurovision, după ce Ucraina a interzis participarea reprezentantei acestei tari

Ucraina refuza sa-i permita Juliei Samoilova sa cante la Eurovision, deoarece ea a vizitat Crimeea, peninsula anexata de Rusia in 2014.EBU a condamnat interdictia si a spus ca Ucraina submineaza natura non-politica a concursului.Unirea, care produce Eurovision, a declarat ca a oferit Channel One doua solutii posibile. Samoilova sa concureze prin satelit din Rusia sau unui alt concurent sa i se permita sa calatoreasca in Ucraina pentru a participa in locul ei.Ambele variante au fost respinse de Ucraina, iar Rusia a anuntat acum nu va televiza evenimentul."Din pacate, acest lucru inseamna ca Rusia nu va mai fi in masura sa participe la competitia din acest an", a spus EBU. "Am fi dorit foarte mult ca toate cele 43 de tari sa fie in masura sa participe si am facut tot ce am putut pentru a realiza acest lucru", se arata intr-un comunicat EBU.Concursul de muzica Eurovision va avea loc in luna mai la Kiev.