Pentagonul refuza sa comenteze ideea unei lovituri preventive asupra Coreei de Nord

Agentia DPA a preluat de la NBC explicatiile unor inalti oficiali americani in domeniul informatiilor, care aratau ca marina militara a SUA are distrugatoare in apropierea Coreei de Nord, inclusiv unul la doar 480 de kilometri de poligonul nuclear de la Punggye-ri. Navele ar putea lovi astfel de tinte nord-coreene cu rachete de croaziera.Pentagonul a replicat doar ca politica sa este sa nu discute operatiuni viitoare sau sa faca speculatii publice asupra unor scenarii posibile."Comandantii iau intotdeauna in considerare o gama completa de optiuni pentru protectie in orice eventualitate", a declarat purtatoarea de cuvant Dana White, in raspunsul la solicitarea Reuters de a comenta emisiunea NBC. "Angajamentul nostru de a ne apara aliatii, inclusiv Coreea de Sud si Japonia, de orice amenintari potentiale, ramane stabil", a adaugat ea.