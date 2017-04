Brexitul modifică raportarea politicenilor britanici despre presa din UE

Jiri Hosek, jurnalist ceh in Regatul Unit, subliniaza modul in care politicienii britanici si-au schimbat raportarea fata de presa din Uniunea Europeana: "Statutul jurnalistilor straini in UK nu era unul favorabil deloc in trecut. Autoritatile ne desconsiderau si comunicau foarte putin cu noi, de multe ori ignorandu-ne solicitarile", potrivit Euractiv.com "In momentul de fata, guvernul britanic a realizat subit faptul ca are nevoie de presa din UE. In mod cert, politicienilor din Marea Britanie le pasa despre reputatia pe care o are tara lor in ochii Europei", a adaugat jurnalistul.De asemenea, Hosek atrage atentia cu privire la Brexit, accentuand faptul ca acest fenomen este rezultatul egoismului in politicile statelor membre, iar Europa "duce lipsa de un vizionar respectat care sa isi afirme pozitia clar", pentru a rezolva criza din blocul european.