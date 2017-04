Assad, primul interviu dupa prezumtivul atac chimic si loviturile americane: O poveste fabricata 100% de occidentali / Nu stim nici macar daca acei copii sunt intr-adevar morti

Assad, aflat la putere de 17 ani, sustine ca regimul sau nu mai detine arme chimice de la distrugerea lor, in 2013.Acest interviu, acordat miercuri in biroul sau din centrul Damascului, este primul dupa atacul din 4 aprilie si loviturile aeriene americane care au urmat trei zile mai tarziu."E vorba de o poveste fabricata 100%", a spus Assad, surazator si calm."Impresia noastra este ca Occidentul, in special SUA, este complicele teroristilor si ca a montat toata aceasta poveste pentru a servi drept pretext" atacului din 7 aprilie care a vizat o baza aeriana din centrul tarii, spune el.Prezumtivul atac chimic din localitatea Khan Sheikhoun a provocat moartea a 87 de civili, dintre care 31 de copii, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului .Occidentalii au imputat acest atac regimului Assad."Singurele informatii de care dispune lumea pana in prezent sunt cele publicate de filiala al-Qaeda", a afirmat Assad, referindu-se la gruparea jihadista Fateh al-Sham, care controleaza Khan Sheikhoun impreuna cu rebelii."Nu stim daca toate aceste fotografii sau imagini video sunt reale sau falsificate (...) Nu stim daca acei copii au fost ucisi la Khan Sheikhoun, nu stim nici macar daca sunt intr-adevar morti", a spus el."Si daca a avut loc atacul, cine l-a lansat?", s-a intrebat presedintele sirian.Assad dezminte orice implicare: "niciun ordin nu a fost dat pentru a declansa un atac si de altfel nu detinem arme chimice".Acesta adauga ca doreste o ancheta pentru a verifica ce s-a intamplat, cu conditia sa fie "impartiala"."Vom lucra (cu rusii) in vederea unei anchete internationale. Dar trebuie sa fie impartiala".Assad a mai afirmat ca Rusia, aliatul sau in razboi, nu a avut "timp sa avertizeze" regimul sau de lovitura aeriana americana.In ceea ce priveste loviturile americane asupra bazei din Al-Shaayrate, Assad a minimizat impactul: "Puterea noastra de foc, capacitatea noastra de a ataca teroristii nu a fost afectata".