Canada se pregateste sa legalizeze canabisul

Canada permite deja, din 2001, consumul de canabis in scopuri medicale. Dupa Uruguay, Canada ar urma sa devina, din 1 iulie 2018, a doua tara din lume care legalizeaza consumul de canabis. In SUA, mai multe state, printre care si California, au autorizat consumul de canabis in scop recreativ.Proiectul de lege prevede stabilirea varstei legale pentru consum la 18 ani, dar lasa celor 13 provincii si teritorii posibilitatea de a adapta aceasta limita.Asociatia canadiana a psihiatrilor a pledat miercuri pentru fixarea varstei legale la 25 de ani, avertizand asupra consecintelor asupra sistemului neurologic a folosirii de canabis pentru persoanele mai tinere.Provinciile vor urma sa stabileasca si daca impun un prag de toleranta sau o interdictie absoluta pentru soferi.Persoanele fizice vor putea sa creasca cateva plante pentru uz personal si sa detina in spatiul public maxim 30 de grame de canabis.