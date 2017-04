23 de supravietuitori ai naufragiului, africani de diferite nationalitati, au fost salvati de garda de coasta libiana, la circa 10 kilometri in larg de capitala Libiei, Tripoli. Toti cei 23 de supravietuitori sunt barbati.Cel putin 590 de migranti si-au pierdut viata sau au fost dati disparuti de la inceputul acestui an in largul Libiei.