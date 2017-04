Donald Trump: Lucrurile se vor aranja intre Statele Unite si Rusia

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2017

I have great confidence that China will properly deal with North Korea. If they are unable to do so, the U.S., with its allies, will! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2017

"Lucrurile se vor aranja intre Statele Unite si Rusia", a promis Trump, dupa ce cu o zi inainte recunoscuse ca relatiile dintre cele doua puteri se afla la un nivel minim. "La momentul potrivit, tuturor le va veni mintea la cap si va fi o pace durabila", a adaugat el.Donald Trump si-a exprimat de asemenea "marea incredere" in China in ceea ce priveste dosarul nuclear nord-coreea dar a avertizat ca, in caz contrar, SUA si "aliatii sai" se vor ocupa de problema.