VIDEO Ambasadorul Rusiei la ONU s-a rastit la reprezentantul Marii Britani: Uita-te la mine cand vorbesc! Sa nu indraznesti sa mai insulti Rusia vreodata!

Dupa ce Rusia a blocat prin veto, miercuri, un proiect de rezolutie la Consiliul de Securitate al ONU care ar fi condamnat presupusul atac chimic din Siria, de saptamana trecuta, ambasadorul britanic a afirmat ca Moscova "nu mai poate sustine acum ca se opune folosirii de arme chimice"."Rusia a vazut aceleasi imagini pe care le-am vazut cu totii in urma cu cateva zile, in aceasta camera. Cum poate cineva privi chipurile copiilor fara viata si sa aleaga sa voteze impotriva rezolutiei care condamna acele morti", s-a intrebat el, potrivit Buzz Feed Reprezentantul Rusiei a ripostat dur. "Iti e frica. Visul tau s-a daramat, pentru ca o sa lucram cu Statele Unite. Iti e frica de asta. Faci tot ce poti pentru a sabota aceasta munca de echipa ... Uita-te la mine! Nu iti intoarce privirea! De ce te uiti in alta parte?", a spus el."Discursul de azi, dl Rycroft, nu e legat de agenda intalnirii si ai insultat Siria, Iranul Turcia si alte tari", a continuat Safronkov, acuzandu-l pe Rycroft ca s-a comportat "iresponsabil, agresiv si obscen". Dupa care a avertizat: "Sa nu indraznesti sa mai insulti Rusia vreodata!".Agentiile rusesti de stiri, noteaza The Moscow Times , au relatat izbucnirea lui Safronkov drept un triumf asupra arogantei britanice.Insa, pe site-ul oficial al Rusiei la ONU, transcrierea schimbului de replici a indulcit discursului ambasadorului sau, stergand mult din tonul agresiv.