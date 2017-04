Rusia critica aderarea Muntenegru la NATO: O decizie profund eronata, care afecteaza stabilitatea Europei

"Consideram ca integrarea Muntenegrul in NATO este profund eronata, ca este impotriva intereselor primordiale ale acestei tari, ca aduce atingere stabilitatii Balcanilor si Europei in general", potrivit unui comunicat al ministerului rus al Afacerilor Externe.Aderarea Muntenegru "reflecta logica de confruntare pe continentul european, punerea in practica a unor noi linii de demarcare", a acuzat diplomatia rusa.Presedintele american Donald Trump a dat unda verde marti aderarii Muntenegru la NATO.Muntenegru, care va deveni al 29-lea membru al NATO, a fost invitat sa se alature aliantei in decembrie 2015.Aderarea Muntenegru la NATO divizeaza aceasta mica tara de 620.000 de locuitori, unde opozitia pro-rusa cere un referendum.In 2015 au avut loc manifestatii violente pentru a contesta decizia de aderare a fostului premier Milo Djukanovic.Miercuri, Casa Alba a afirmat ca are "informatii credibile" potrivit carora Moscova a sprijinit lovitura ratata de stat din Muntenegru, in octombrie anul trecut.