VIDEO Pasagerul United Airlines tarat cu forta de agentii de securitate in afara avionului da in judecata compania

Avocatii barbatului au invocat un "prejudiciu serios" adus clientului lor.Departamentul Aviatiei din Chicago a anuntat miercuri ca alti doi ofiteri au fost suspendati in urma incidentului din 9 aprilie.Un val de indignare a izbucnit zilele trecute in Statele Unite, pe retelele de socializare, dupa ce fortele de securitate de pe aeroportul Chicago au tarat un pasager afara dintr-un avion pentru care angajatii companiei United Airlines permisesera, dintr-o eroare, sa se faca rezervari peste capacitatea aeronavei. Compania a transmis ulterior ca isi cere scuze pentru incident si ca va investiga modul in care pasagerul a fost scos violent din scaun si tarat pe coridor in fata a sute de persoane.Momentul dramatic in care un medic a fost tarat din avion a fost surprins intr-un clip de 50 de secunde, care a primit peste 16.000 de re-tweet-uri inainte de a fi sters.Fortele de securitate au intrat in avionul pregatit de decolare pentru a-l scoate fortat pe medic si l-au tarat in fata a sute de pasageri imbarcati in aeronava United Ailines.Dupa 10 minute, angajatii companiei i-au permis medicului sa se reintoarca in avion, iar acesta a fost surprins cu fata acoperita de sange. "Trebuie sa ajung acasa", repeta pasagerul indepartat in mod violent din avionul United Airlines.De asemenea, reprezentantii Departamentului de Aviatie din Chicago au anuntat ca vor lansa o investigatie, intrucat asemenea incidente nu sunt in conformitate cu standardele de operare de pe aeroportul Chicago.Audra D. Bridges, pasagera in avion, a postat un alt video cu momentul dramatic, care a fost vazut de peste 400.000 de ori pe Facebook: "Va rog sa distribuiti acest videoclip. Suntem in acest avion, iar United a suprarezervat zborul. Ei au selectat la intamplare oameni pentru a fi scosi, tocmai ca angajatii companiei sa aiba locuri. Acest barbat este un medici si trebuie sa fie dimineata la spital. Nu a vrut sa se dea jos. Suntem cu totii socati si extrem de dezgustati", a scris ea pe reteaua de socializare.United Airlines a confirmat suprarezervarea zborului 3411 de la Chicago spre Louisville.