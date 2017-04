Anchetatorii germani nu au gasit "elemente" care sa il lege pe suspectul retinut de exploziile de la Dortmund

"Ancheta nu a gasit elemente care sa arate ca suspectul a participat la atentat", a aratat Parchetul, intr-un comunicat.O persoana cu "legaturi islamiste" a fost retinuta, miercuri, in aceasta ancheta, anuntasera procurorii germani.Potrivit procurorilor federali, toate cele trei dispozitive care au explodat langa autocarul echipei Borussia Dortmund contineau benzi metalice.Politia germana a anuntat, marti seara, ca trei incarcaturi explozive au fost detonate in apropierea autocarului echipei Borussia Dortmund, la scurt timp dupa ce autobuzul a parasit hotelul unde a fost cazata formatia.Autobuzul a plecat de la hotel indreptandu-se catre stadionul ("Signal Iduna Park") aflat la zece kilometri distanta si, in scurt timp, "trei incarcaturi explozive au fost detonate" - Gunnar Wortmann, un purtator de cuvant al politiei.Geamurile autocarului au fost sparte si o persoana din interior a fost ranita usor, a adaugat el, fara a da alte detalii. Clubul german a precizat ca persoana ranita este fundasul international spaniol al echipei Borussia, Marc Bartra, in varsta de 26 de ani, care a fost transportat la spital cu rani la mana. Bartra a fost operat la brat, in noaptea de marti spre miercuri.Meciul Borussia vs AS Monaco (mansa tur sfeturi Champions League) nu a mai avut loc marti seara, fiind amanat pentru miercuri.