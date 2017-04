Sediul de campanie al lui Marine Le Pen, vizat de o tentativa de incendiere

Pompierii au intervenit in jurul orei locale 2.40 (3.40 ora Romaniei), la o agentie de asigurari aflata la parterul unei cladiri de pe strada Faubourg Saint-Honore, din centrul Parisului, in apropiere de Elysee, pentru un incendiu "controlat rapid", care a avariat "o usa si un pres de intrare", a declarat un purtator de cuvant al Pompierilor.La etajul cladirii se afla cartierul general de campanie al lui Le Pen.Originea incendiului nu a fost "naturala, probabil de origine criminala", a precizat o sursa din politie, precizand ca in apropiere era un graffitti cu mesajul "FN vs. KLM".O grupare care isi spune "Combaterea xenofobiei" a contactat AFP pentru a revendica atacul, pe care l-ar fi lansat folosind "cocteiluri Molotov", in memoria unui barbat numit Loic, "batut de militanti ai Frontului National in urma cu 10 ani".