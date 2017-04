Ungaria face pasi in spate in privinta universitatii finantate de Soros. Mii de oameni au protestat din nou fata de guvernul lui Viktor Orban

Intr-o aparenta schimbare de ton, secretarul pentru Educatie Laszlo Palkovics a declarat ca Universitatea Central Europeana (CEU) poate continua sa opereze, daca face cursurile si emite diplomele prin scoala sa sora existenta in Ungaria, citeaza News.ro."Nu am vrut niciodata sa inchidem CEU", a explicat oficialul. "Intrebarea este daca CEU intentioneaza sa aiba licenta in Ungaria sau sa aiba cursuri in Ungaria onorate cu o diploma CEU (...), licenta (proprie CEU - n.r.) are mica importanta", a adaugat el.La randul sau, purtatorul de cuvant al Guvernului, Zoltan Kovacs, a dat asigurari ca vor exista consultari, chiar daca legea controversata nu va fi suspendata. "Vom avea discutii cu toata lumea; daca Universitarea Soros este condusa de buna intentii, va putea rezolva problema", a spus el.CEU a fost luata prin surprindere de declaratiile lui Palkovics. "Solutia evocata de secretarul de stat Palkovics in presa nu pare sa fie coerenta si sigura din punct de vedere legal si operational", a scris conducerea universitatii intr-un comunicat. "CEU nu a fost abordata direct de secretarul Palkovics cu aceasta informatie", se adauga in mesaj.Intre timp, mii de oameni au format, in capitala Budapesta, conturul unei inimi in care scria "civil", o referire la diferitele organizatii ale societatii civile care se simt amenintate de initiativele puterii din tara.Majoritatea tineri, participantii au criticat Guvernul lui Orban. "Oamenilor le este rusine ca sunt unguri", a spus Gergo, un licean de 18 ani venit la manifestatie impreuna cu fratele sau."Manifestatia depaseste cu mult ONG-urile si CEU. Oamenii s-au saturat de Orban si compania. Fiica mea are 18 ani, nici macar nu s- a gandit sa mearga la universitate in Ungaria, pleaca in Scotia", spune nemultumit Zoltan Keresztes, in varsta de 50 de ani, care lucreaza intr-o multinationala."Multi oameni de la tara nici macar nu stiu ce se intampla aici. Presa oficiala minte in legatura cu cifrele", spune Szerenyi Andras, un traducator in varsta de 65 de ani.