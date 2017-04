Lagarde: Grecia merge in directia corecta cu reformele, dar discutiile pentru un nou imprumut sunt doar la jumatatea drumului

Saptamana trecuta, ministrii din zona euro au cazut de acord asupra elementelor cheie pe care Grecia trebuie sa le implementeze in schimbul unui nou imprumut in cadrul programului de bailout de 86 miliarde de euro, al treilea din 2010 si pana acum.Imprumutul este necesar pentru a plati o datorie scadenta in iulie, dar negocierile continua si FMI inca nu s-a hotarat daca va participa la bailout.Participarea Fondului este vazuta ca o condotoe ca Germania sa deblocheze noi fonduri pentru Grecia."Ce am vazut in ultimele saptamani merge in directia corecta"”, a spuis Lagarde intr-o conferinta din Bruxelles, adaugand ca "sunt doar la jumatatea drumului in discutii".Ea a reiterat ca datoria Greciei -acum reprezentand 178% din PIB - va trebui restructurata pentru a garanta stabilitatea finantelor tarii.