Navalnii si-a anuntat intentia de a participa la alegerile prezidentiale din 2018 impotriva lui Putin. El a fost eliberat in urma cu cateva zile din arest, dupa 15 zile petrecute dupa gratii ca pedeapsa pentru implicarea in protestele anticoruptie masive din martie, soldate cu peste o mie de arestari in toata tara.