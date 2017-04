Vladimir Putin: Nivelul de incredere dintre Moscova si Washington s-a deteriorat de cand Trump a ajuns presedinte

Intrebat despre relatiile cu Trump de cand acesta a ajuns la Casa Alba, Putin a declarat ca “se poate spune ca nivelul de incredere in ce priveste conlucrarea, in special la nivel militar, nu s-a imbunatatit, ci mai degraba s-a deteriorat”.Intrebat despre acuzatiile ca guvernul sirian a lansat un atac cu arme chimice in provincia Idlib, liderul de la Kremlin a sustinut ca Damascul a renuntat la stocurile de arme chimice.Putin a adaugat ca sunt doua explicatii pentru incidentul din Idlib: fie ca loviturile aeriene ale guvernului sirian au lovit stocuri de arme chimice ale rebelilor, eliberand gaz otravitor, fie ca incidentul a fost o inscenare menita sa discrediteze guvernul sirian.