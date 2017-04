Medic de ambulanta clujean, acuzat ca a luat mita de la o firma de pompe funebre

In acelasi dosar sunt cercetati sub control judiciar si administratorul firmei, precum si un angajat al acesteia."Pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj se afla in instrumentare un dosar, in care se efectueaza cercetari privind savarsirea de fapte de coruptie de catre cel putin un medic din cadrul Serviciul de Ambulanta Judetean Cluj, precum si de catre un administrator al unei societati comerciale, din municipiul Cluj-Napoca, ce are ca obiect de activitate prestarea de servicii funerare", se arata intr-un comunicat transmis miercuri de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj.Anchetatorii au date potrivit carora medicul ar fi primit 600 de lei de la administratorul firmei "drept rasplata" pentru ca a intermediat servicii funerare catre apartinatorii unei persoane decedate, "cu ocazia deplasarii la constatarea unui deces"."In acest context, la data de 11.04.2017, ulterior realizarii flagrantului, au fost efectuate perchezitii la sediul societatii comerciale, cauza fiind instrumentata cu sprijinul lucratorilor de politie judiciara din cadrul DGA - SJA Cluj", se mai arata in comunicat.Managerul Serviciului Ambulanta Judetean (SAJ) Cluj a declarat ca nu i s-a comunicat nimic despre acest caz si nu stie despre ce medic este vorba, precizant ca "este problema" acestuia, "nu a institutiei". "Nu stiu despre cine este vorba. Este problema unei persoane, a medicului, nu a institutiei.Medicul, administratorul firmei si un angajat al acesteia au fost pusi sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit sursei citate.