Plahotniuc publica un editorial in presa din SUA: Moldovenii au ales un presedinte pro-rus, dar PDM conduce guvernul si nu vom schimba politicile pro-UE si pro-SUA

"Acum patru luni, moldovenii au ales un presedinte pro-rus. Asta ar putea sa-i ingrijoreze pe americani, dar vestea cea buna este ca partidul politic pe care il conduc, Partidul Democrat din Moldova (PDM), detine in continuare majoritatea parlamentara si conduce guvernul, si nu avem intentia de a schimba politicile pro-SUA si pro-UE. De fapt, Moldova cauta oportunitati de a consolida relatiile cu Occidentul si mai ales cu Congresul Statelor Unite, noua administratie si mediul de afaceri american", scrie Vlad Plahotniuc.Desi recunoaste existenta unor probleme, pe care le numeste provocari, Vlad Plahotniuc lauda realizarile premierului moldovean, Pavel Filip."Adevarat, Moldova are mai multe provocari - in special coruptia si sistemul bancar slab. Cu toate acestea, coalitia de guvernamant condusa de PDM si prim-ministrul Pavel Filip, a abordat aceste probleme cu capul sus initiind reforme politice, economice si bancare cuprinzatoare, fapt ce consolideaza statul de drept, liberalizarea economiei si modernizarea societatii noastre" a potrivit lui Plahotniuc.Potrivit presedintelui PD, "Moldova are o frontiera de peste 1200 km cu Ucraina, care este in conflict cu Moscova, cea din urma in 2014 a anexat Crimeea. Noi, de asemenea, avem o disputa teritoriala intr-o regiune a Moldovei numita Transnistria. Toate acestea ne pun intr-o situatie delicata, pe care presedintele pro-rus, Igor Dodon, ar putea o folosi pentru a diviza poporul nostru. Iar Moscova pare fericita sa-i constranga si sa-i hartuiasca pe parlamentarii nostri pe aeroporturile din Rusia, ca parte a unei campanii de contracarare a anchetei initiate de Moldova asupra oficialilor rusi corupti care au folosit bancile noastre pentru a spala miliarde de dolari".