Avertisment: Dietele fara lactate pun in pericol sanatatea oaselor (studiu)

Acesta mai arata ca multi tineri isi pun sanatatea in pericol, din cauza capriciilor alimentare.Eliminarea produselor lactate in intregime poate fi daunatoare cu exceptia cazului in care substantele nutritive la care se renunta sunt inlocuite cu altele, arata studiul.Pentru aceasta cercetare au fost chestionati 2 000 de adulti, inclusiv 239 sub varsta de 25 de ani si 339 intre 25 si 35 de ani.Aproape 70% dintre cei cu varsta cuprinsa intre 18-35 de ani copiii au tinut sau tin in prezent dieta.Unul din cinci tineri intre 18-25 ani au declarat ca au redus in mod semnificativ portia de lactate in dieta lor. Ei tin cont mai ales de sfaturi de pe internet ale unor bloggeri sau vloggeri, mai arata studiul.Laptele si produsele lactate cum ar fi branza si iaurtul sunt surse importante de calciu pentru oase puternice. Nu se stie de ce tinerii le evita. Desi unele dintre aceste sfaturi pot fi bune, este ingrijorator ca unii oameni devin prea restrictivi in legatura cu ceea ce mananca, mai scrie sursa citata.Un studiu recent Food Standards Agency a constatat ca aproape jumatate dintre tinerii cu varste intre 16 si 24 de ani au declarat ca au intoleranta la lapte si produse lactate de vaca, comparativ cu doar 8% in anii`75.