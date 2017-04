Consiliul de Securitate al ONU va vota o noua rezolutie privind lansarea unei anchete dupa atacul chimic din Siria

Marea Britanie, Franta si Statele Unite au inaintat un text pentru noua rezolutie, care reprezinta o versiune putin corectata a propunerii prezentata saptamana trecuta la reuniunea de urgenta a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, dupa atacul chimic asupra civililor din localitatea Khan Sheikhoun.Diplomatii ar urma sa voteze incepand cu ora locala 15.00 (21.00 ora Romaniei), in timp ce Rex Tillerson incearca sa puna presiune pe Rusia pentru a-si reconsidera sprijinul militar pentru regimul Assad.Rusia ar urma sa-si foloseasca dreptul de veto pentru a bloca masura, fiind a opta oara cand reprezentantii rusi apeleaza la veto pentru a bloca o rezolutie privind Siria in Consiliul de Securitate.Rezoluţia îşi exprimă ”oroarea” cu privire la presupusa utilizare a armelor chimice şi condamnă puternic atacul lansat de forţele guvernamentale siriene pe 4 aprilie în localitatea Khan Sheikhoun.Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite va cere prin aceasta rezolutie regimului sirian sa prezinte planuri ale zborurilor, jurnalele de zbor si alte informatii despre operatiunile militare de pe 4 aprilie, precum si sa predea o lista cu numele comandantilor de pe fiecare avion si sa ofere anchetatorilor acces la bazele aeriene din Siria.Tarile occidentale au acuzat fortele guvernamentale siriene pentru orchestrarea atacului chimic, in care si-au pierdut viata 87 de persoane, inclusiv 31 de copii din Khan Sheikhoun.Statele Unite au lansat in noaptea de joi spre vineri un numar de 59 de rachete de croziera spre o baza aeriana a fortelor guvernamentale, de unde au plecat avioanele care au atacat provincia Idlib.Noua rezolutie include sugestii din partea a 12 membri ai Consiliului de Securitate, inclusiv China si Rusia.¬Noi am realizat aceasta rezolutie gandindu-ne la consens. Imi este foarte cred sa inteleg cum un membru ar putea sa voteze impotriva unei parti din aceasta rezolutie¬, a declarat ambasadorul britanic de pe langa ONU, Matthew Rycroft.Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a discutat saptamana trecuta trei rezolutii, dar nu au ajuns la un consens si nu s-a trecut la niciun vot de condamnarea a Siriei.Presedintele Vladimir Putin a cerut marti lansarea unei investigatii complete a OPCW, sugerand ca Assad este victima unor acuzatii false cu privire la atacul chimic de la Khan Sheikhoun.Regimul Assad a negat in repetate randuri folosirea armelor chimic impotriva civililor din zonele rebele ale Siriei.