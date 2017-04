Explozii langa autocarul Borussiei Dortmund. Politia germana a gasit o scrisoare prin care atacul este revendicat. Anchetatorii ii cauta pe autorii atacului

Cercetarea se concentreaza in special pe o scrisoare revendicare gasita la locul faptei si care este de asteptat sa faca lumina privind exploziile, in care un jucator spaniol a fost ranit si care au creat tensiune mare in lumea fotbalului."Scrisoarea arata asumarea responsabilitatii faptelor", a anuntat marti seara magistratul Sandra Lucke. Ea nu a precizat care este continutul scrisorii a carei autenticitate este in curs de verificare."Socul dupa atacul cu bomba impotriva autocarului Borussiei Dortmund: ce se afla in spatele atacului", se intreaba pe site-ul sau popularul cotidian Bild, cel mai citit din Germania.Trei explozii a spart marti seara unele dintre ferestrele autocarului care ii ducea pe jucatorii Borussiei Dortmund la stadionul orasului, unde ar fi urmat sa se confrunte cu AS Monaco, liderul campionatului francez, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor.In urma incidentului, Meciul Borussia vs AS Monaco a fost amanat.Conform L'Equipe, partida din sferturile Champions League se va disputa miercuri, incepand cu ora 19:45 (ora Romaniei).Autoritatile germane nu dispun in acest moment de elemente care sa indice ca exploziile din apropierea autocarului echipei Borussia Dortmund ar fi de origine "terorista", au anuntat surse in cadrul serviciilor de securitate, citate de agentia DPA.