Wolfgang Schauble vorbeste despre riscul unei dictaturi in Turcia

Intrebat intr-o dezbatere organizata de saptamanalul Der Spiegel daca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan incearca prin aceasta reforma sa instaureze o "autocratie, chiar o dictatura" in tara sa, Schauble a raspuns: "Se poate citi asta in proiectul de constitutie"."Si cand observam evolutia sa (a presedintelui Erdogan) in ultimii ani, putem gasi numeroase motive si sa analizam" ce s-a intamplat", deoarece "sunt semnale preocupante".Turcii sunt chemati sa voteze duminica o reforma constitutionala controversata care intareste considerabil puterile presedintelui Recep Tayyip Erdogan.Analistii se asteapta la un rezultat strans, in ciuda unei dominari nete a campaniei pentru DA in mass media.