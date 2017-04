Donald Trump da unda verde aderarii Muntenegru la NATO, in ziua in care Rex Tillerson efectueza prima sa vizita la Moscova

"Astazi, presedintele Donald Trump a semnatu instrumentul de ratificare a protocolului de aderare a Muntenegru la NATO", a precizat Casa Alba, intr-un comunicat.Muntenegru, care va deveni al 29-lea membru al NATO, a fost invitat sa se alature aliantei in decembrie 2015.Decizia lui Donald Trump era asteptata, dar va tensiona oricum cu inca un grad relatiile dintre Rusia si Statele Unite, in conditiile in care se intampla exact cand seful diplomatiei americane Rex Tillerson soseste la Moscova pentru prima sa vizita oficiala.Aderarea Muntenegru la NATO divizeaza aceasta mica tara de 620.000 de locuitori, unde opozitia pro-rusa cere un referendum.