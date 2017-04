Vladimir Putin sustine ca are informatii despre "false atacuri chimice" planuite pentru a justifica noi atacuri cu rachete ale SUA din Siria

"Am primit informatii ca o provocare similara se pregateste... in alta zona din Siria, inclusiv in suburbiile Damascului, unde planuiesc sa 'planteze' din nou substante chimice si sa acuze regimul sirian de folosirea lor", a sustinut Vladimir Putin, in timpul unei intalniri, la Moscova, cu omologul sau italian, Sergio Mattarella.Cel putin 86 de persoane, printre care 30 de copii si 20 de femei, au fost ucise martea trecuta in presupusul atac chimic din nord-vestul Siriei.Statele Unite au lansat, saptamana trecuta, in noaptea de joi spre vineri, 59 de rachete de croaziera asupra bazei aeriene al-Shaayrat, de unde se presupune ca a fost lansat atacul chimic.Oficiali de rang inalt din armata SUA iau in calcul posibilitatea ca Rusia sa fi avut un rol in atacul cu arme chimice din Siria care a dus la zeci de morti si a determinat atacul aerian al SUA, transmite site-ul de informatii militare STars and Stripes.Oficialii spun ca vor investiga daca Rusia a fost implicata fie prin incercarea de a sterge urmarile atacului chimic, fie prin ajutorul dat Siriei in realizarea de arme chimice.De asemenea, armata SUA a prezentat jurnalistilor, vinerea trecuta, imagini radar cu un avion al fortelor aeriene siriene care paraseste aeroportul si imprastie substante chimice asupra locuitorilor, porivit CNN.