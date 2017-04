Ministrul turc al Sanatatii: Testele confirma ca in atacul chimic din Siria a fost folosit gaz sarin

Cel putin 86 de persoane, printre care 30 de copii si 20 de femei, au fost ucise martea trecuta in presupusul atac chimic din nord-vestul Siriei.Statele Unite au lansat, saptamana trecuta, in noaptea de joi spre vineri, 59 de rachete de croaziera asupra bazei aeriene al-Shaayrat, de unde se presupune ca a fost lansat atacul chimic.Oficiali de rang inalt din armata SUA iau in calcul posibilitatea ca Rusia sa fi avut un rol in atacul cu arme chimice din Siria care a dus la zeci de morti si a determinat atacul aerian al SUA, transmite site-ul de informatii militare STars and Stripes.Oficialii spun ca vor investiga daca Rusia a fost implicata fie prin incercarea de a sterge urmarile atacului chimic, fie prin ajutorul dat Siriei in realizarea de arme chimice.De asemenea, armata SUA a prezentat jurnalistilor , vinerea trecuta, imagini radar cu un avion al fortelor aeriene siriene care paraseste aeroportul si imprastie substante chimice asupra locuitorilor, porivit CNN.