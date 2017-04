Ministrii de Externe G7 nu au ajuns la un consens pentru noi sanctiuni impotriva Siriei si Rusiei

"In prezent nu exista un consens pentru alte noi sanctiuni ca fiind un instrument eficient", a declarat Alfano, gazda acestei reuniuni a G7, la finalul summitului, precizand insa ca G7 isi reafirma sprijinul pentru sanctiunile deja in vigoare.Luni, ministrul britanic, Boris Johnson, a evocat posibilitatea unor sanctiuni "impotriva responsabililor armatei ruse implicati in coordonarea operatiunilor siriene si contaminati astfel de comportamentul atroce al regimului Assad".Saptamana trecuta, secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, anuntase si el ca serviciile sale pregatesc noi sanctiuni economice impotriva Siriei.Ministrul francez, Jean-Marc Ayrault, a confirmat ca Johnson a ridicat aceasta chestiune marti dar a sustinut ca nu a facut obiectul unei discutii.Pentru Italia, "sanctiunile sunt un instrument si nu un scop in sine", a argumentat Alfano, avertizand impotriva tentatiei de a izola Rusia "intr-un colt"