​VIDEO Val de indignare in SUA dupa ce un pasager a fost tarat cu forta afara dintr-un avion United Airlines pentru care se facusera rezervari peste capacitatea aeronavei

Momentul dramatic in care un medic a fost tarat din avion a fost surprins intr-un clip de 50 de secunde, care a primit peste 16.000 de re-tweet-uri inainte de a fi sters de catre Jayse D Anspach."United a suprarezervat si voia ca patru pasageri sa renunte in mod voluntar la locurile lor pentru angajatii care urmau sa munceasca urmatoarea zi. Nimeni nu s-a oferit voluntar, asa ca United a decis sa aleaga pentru noi. Au ales un medic de origine asiatica si pe sotia sa. Insa, medicul trebuia sa munceasca a doua zi la spital si a refuzat sa fie voluntar", a declarat Jayse D Anspach.Ulterior, fortele de securitate au intrat in avionul pregatit de decolare pentru a-l scoate fortat pe medic si l-au tarat in fata a sute de pasageri imbarcati in aeronava United Ailines.Dupa 10 minute, angajatii companiei i-au permis medicului sa se reintoarca in avion, iar acesta a fost surprins cu fata acoperita de sange."Trebuie sa ajung acasa", repeta pasagerul indepartat in mod violent din avionul United Airlines.Departamentul de Aviatie din Chicago a anuntat ca un ofiter de securitate implicat in acest incident a fost deja suspendat, iar asemenea actiuni nu sunt acceptate de catre conducerea aeroportului.De asemenea, reprezentantii Departamentului au anuntat ca vor lansa o investigatie, intrucat asemenea incidente nu sunt in conformitate cu standardele de operare de pe aeroportul Chicago.Audra D. Bridges, pasagera in avion, a postat un alt video cu momentul dramatic, care a fost văzut de peste 400.000 de ori pe Facebook: Vă rog să distribuiţi acest videoclip. Suntem în acest avion, iar United a suprarezervat zborul. Ei au selectat la întâmplare oameni pentru a fi scoşi, tocmai ca angajaţii companiei să aibă locuri. Acest bărbat este un medici şi trebuie să fie dimineaţă la spital. Nu a vrut să se dea jos. Suntem cu toţii socaţi şi extrem de dezgustaţi", a scris ea pe reteaua de socializare.United Airlines a confirmat suprarezervarea zborului 3411 de la Chicago spre Louisville.