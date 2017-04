Alegeri prezidentiale in Franta: Marine Le Pen trece din nou in fata lui Emmanuel Macron, intr-un nou sondaj

Francois Fillon se afla pe locul al treilea, cu 18,5%, iar Jean-Luc Melenchon pe locul 4, cu 18%.Emmanuel Macron (39 de ani), fost ministru al Economiei si liderul formatiunii de centru "En marche", era cotat pana acum, de majoritatea sondajelor, drept favorit la alegerile prezidentiale, atat in primul tur, cat si intr-o eventuala finala cu Marine Le Pen.Alegerile prezidentiale din Franta reprezinta un test major pentru capacitatea extremei drepte de a cuceri puterea in Europa, dupa victoria in Statele Unite a populistului Donald Trump si dupa Brexit.