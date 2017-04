Judecatorul Neil Gorsuch a depus juramantul pentru a deveni membru al Curtii Supreme a SUA

Judecatorul Neil Gorsuch, nominalizat de presedintele Donald Trump si confirmat de Senatul dominat de republicani, a depus luni, la Casa Alba, juramantul ca membru al Curtii Supreme de Justitie, astfel ca instanta este dominata din nou de conservatori, relateaza Reuters.

Trump a obtinut cea mai mare victorie politica de la investirea sa in functie si a respectat o promisiune importanta de campanie atunci cand Senatul a aprobat vineri numirea pe viata a judecatorului conservator de la Curtea de Apel din Colorado in instanta suprema din tara, in pofida unei opozitii democrate vehemente, potrivit News.ro.



Dupa ce Gorsuch a depus juramantul, Curtea Suprema are cinci judecatori conservatori si patru liberali.

Gorsuch a depus juramantul in cursul unei ceremonii organizate in Gradina cu Trandafiri de la Casa Alba, sub privirea lui Trump. Locul pe care il ocupa el a fost liber timp de 14 luni, dupa moartea judecatorului conservator Antonin Scalia, in februarie 2016.

Presedintele american l-a descris pe Gorsuch drept o persoana integra, cu calificari fara egal si profund loial Constitutiei SUA.

"Va lua decizii in dosare nu pe baza preferintelor sale personale, ci pe baza citirii corecte si obiective a legii", a dat asigurari Trump.

"Poporului american (ii transmit ca . n.r.) sunt coplesit de increderea care mi-a fost acordata", a spus cel mai nou membru al Curtii Supreme. "Nu voi uita niciodata ca se asteapta mult de la cel caruia i se da mult. Si promit ca voi face tot ceea ce este in puterea mea pentru a fi un servitor credincios al Constitutiei si legilor acestei natiuni marete", a adaugat el.

Neil Gorsuch (49 de ani) este cea mai tanara persoana nominalizata in ultimii 25 de ani pentru pozitia de magistrat suprem si ar putea sa influenteze timp de decenii orientarea aleasa de Curtea Suprema a Statelor Unite.

El este vazut drept un magistrat intelectual si conservator, care s-a remarcat pentru sustinerea drepturilor religioase si a deciziilor impotriva eutanasiei si a sinuciderii asistate, fiind foarte aproape pe scara valorilor de Antonin Scal