Presedintele ungar Janos Ader a promulgat legea care fixeaza noi conditii pentru universitatile cu finantare externa

Presedintele ungar Janos Ader a promulgat luni legea care fixeaza noi conditii pentru universitatile cu finantare externa, ce ar putea obliga Universitatea Central Europeana, una dintre cele mai bine cotate institutii de invatamant internationale din Ungaria, finantara de americanul George Soros, sa isi inchida portile, relateaza Reuters, citata de News.ro.Janos Ader a declarat intr-un comunicat ca, din punctul sau de vedere, legea nu incalca libertatea academica sau legile internationale. De asemenea, el a cerut Guvernului sa convoace discutii cu universitatile implicate privind cea mai buna cale de a avansa.Una dintre conditiile ce vor fi impuse este sa aiba un campus in statul sau de origine, New York, iar o alta este sa existe un acord bilateral de sustinere intre Ungaria si Statele Unite.Ministerul Educatiei a spus pentru MTI ca este dispus sa incheie un acord bilateral cu statul New York, care are jurisdictie in chestiuni legate de educatie.Un astfel de acord ar fi mult mai usor de incheiat decat unul cu administratia lui Donald Trump, care a avut o serie de diferende cu Soros in ultimii ani.Conditia privind campusul din statul de origine reprezinta o problema numai pentru CEU, deoarece toate celelalte universitati straine din Ungaria au deja astfel de campusuri.Aproximativ 70.000 de persoane au manifestat duminica la Budapesta in semn de sustinere fata de universitate, considerata o tinta a politicilor "iliberale" ale premierului populist ungar Viktor Orban.CEU este acreditata in statul american New York si in Ungaria, iar studentii primesc diplome recunoscute in ambele tari.Universitatea are in prezent peste 1.400 de studenti din 108 tari.