China a trimis 150.000 de militari la granita cu Coreea de Nord

"Armata Chinei a transferat in jur de 150.000 de trupe la granita cu Coreea de Nord, impartite in doua grupuri, pregatite pentru situatii neprevazute". Motivul se pare ca ar fi legat de "optiunile militare", cum ar fi atacurile asupra Coreei de Nord, asemanatoare cu atacul pe care SUA l-au facut in Siria, vineri, cand au lansat 59 de rachete de croaziera asupra bazei militare a Damascului, potrivit agentiei de stiri Chosun.Tinand cont de faptul ca Statele Unite si-au anuntat independenta in ceea ce priveste obiceiurile Coreei de Nord si au mutat flota militara Calvinus (CVN-70) in Singapore, China a transferat aproximativ 150.000 de trupe la granita cu Coreea de Nord, in cazul unor situatii neprevazute. Ziarul japonez Shankei Shimbun a scris, in data de 9 aprilie, ca atacul SUA cu rachete asupra Siriei a socat China. Ziarul mai spune ca lansarea rachetelor a fost transmisa live pe Internet, dar autoritatile au mai eliminat din informatii.Posibilele sanctiuni aplicate militarilor rusi din Siria nu vor afecta actiunile acesteia din Siria, iar operatiunile de combatere a terorismului vor continua.Alte surse vorbesc despre o posibila suspendare a zborurilor spre Turcia, efectuate de companiile rusesti.