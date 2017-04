Marine Le Pen starneste furia Israelului, dupa ce afirma ca Franta nu este vinovata pentru arestarea masiva a evreilor in al doilea Razboi Mondial

Aflata in fruntea intentiilor de vot pentru primul tur din 23 aprilie, umar la umar cu Emmanuel Macron, candidata "patriotilor" a revenit la "refuzul pocaintei", o tema draga dogmelor traditionale ale Frontului National.Marine Le Pen, care a incercat intens sa slefuiasca imaginea partidului sau, afectata de declaratiile antisemite si revizioniste ale tatalui sau, Jean-Marie Le Pen, si-a atras criticile concurentilor sai, ale asociatiilor evreiesti si ale Israelului."Cred ca Franta nu e responsabila pentru Vel d'Hiv" din Paris - cea mai mare arestare masiva a evreilor in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial in Franta - a spus sefa acestui partid care cunoaste o crestere constanta de cand a preluat conducerea, in 2011."Cred ca, de maniera generala, daca exista responsabili sunt cei care se aflau la putere in epoca, nu Franta", a continuat ea, intr-o emisiune televizata.In iulie 1942, peste 13.000 de evrei au fost arestati la cererea nazisitilor si din ordinul puterii franceze in timpul ocupatiei. Acestia au fost dusi ulterior spre lagarele naziste de exterminare.Vina pentru aceasta actiune a fost mult timp atribuita liderilor politici din acea vreme, nu statului. Doar in 1995 presedintele de dreapta Jacques Chirac a recunoscut responsabilitatea Frantei.Istoricul Nicolas Lebourg crede ca Marine Le Pen "incearca sa se remarce din nou drept candidatul antisistem" intr-un context in care sondajele o plaseaza in frunte "de mult timp dar fara evolutie".Fapt inedit in Franta, numarul indecisilor, un alegator din trei, nu a fost niciodata atat de mare la mai putin de doua saptamani de vot si toti candidatii incearca sa mobilizeze acest electorat.Emmanuel Macron a calificat declaratiile lui Le Pen drept "o greseala politica si istorica grava".Mai multe voci au subliniat mostenirea tatalui sau, condamnat de mai multe ori pentru afirmatii legate de al doilea Razboi Mondial, in special pentru cea in care a calificat camerele de gazare drept un "detaliu al istoriei".Asociatiile evreiesti din Franta au denuntat "revizionismul" candidatei."Adevarul este ca Vel d'Hiv a fost o crima comisa de statul francez", a spus si candidatul dreptei Francois Fillon.Israelul, a carui politica oficiala este sa nu aiba niciun contact cu FN, acuzat de antisemitism, a condamnat o declaratie "contrara adevarului istoric asa cum a fost exprimat de presedintii Frantei".In fata scandalului, Marine Le Pen s-a declarat luni "indignata de aceasta operatiune de instrumentalizare politica", subliniind ca pozitia sa este si cea a generalului de Gaulle si a socialistului Francois Mitterrand.