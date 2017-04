Un programator rus a fost arestat in Spania, la cererea SUA / Sotia acestuia afirma ca politia i-a spus ca un virus care pare sa fi fost creat de rus este legat de victoria lui Donald Trump

Statele Unite au emis o cerere de extradare pe numele lui Piotr Levasov, retinut vineri la Barcelona, cerere care va fi examinata de un tribunal specializat din Madrid, Audienta Nationala, a precizat aceasta sursa.Programatorul rus fusese retinut vineri la Barcelona, dar informatia nu a fost facuta publica decat duminica.Levasov a fost "retinut vineri la Barcelona de agenti ai unitatii de ancheta tehnologica ai politiei, in urma unei cereri internationale", a precizat atunci un purtator de cuvant al politiei.Rusul a fost transferat la Madrid si pus la dispozitia Audientei Nationale. Aceasta jurisdictie este insarcinata cu afaceri complexe precum terorismul sau dosarele financiare.Consulatul Rusiei in Spania a confirmat informatia.Interogata de media de stat RT (ex-Russia Today), Maria Levasova, sotia programatorului, a declarat ca sotul sau a fost arestat "la cererea autoritatilor americane, pentru a fi extradat, in legatura cu criminalitatea cibernetica".Potrivit declaratiilor sale citate de RT, si care nu au putut fi confirmate de o maniera independenta, politia i-ar fi spus Mariei Levasova ca "un virus care pare sa fi fost creat de sotul sau este legat de victoria lui (Donald) Trump" in alegerile prezidentiale americane din noiembrie 2016.Nici politia spaniola si nici consulatul rus nu au precizat motivul arestarii.Rusia este acuzata de serviciile americane de informatii si de contraspionaj de ingerinta in alegerile prezidentiale in favoarea lui Trump. Acesta a negat in mai multe randuri orice legatura cu Moscova.La jumatatea lunii ianuarie, un alt programator rus cautat de SUA, Stanislav Lisov, a fost arestat pe aeroportul El Prat din Barcelona si pus de asemenea la dispozitia Audientei Nationale.