Autoritatile ucrainene afirma ca serviciile secrete rusesti sunt implicate in planul de asasinare a lui Plahotniuc

Fortele de ordine din Ucraina afirma ca ar detine dovezi privind implicarea serviciilor speciale din Rusia in tentativa esuata de asasinare a liderului Partidului Democrat si ca exista dovezi care indica o relatie clara intre ofiteri din serviciile special ruse si cei care urmau sa realizeze atentatul."Grupul criminal era constituit din cetateni ai Ucrainei si Republicii Moldova. Punerea in aplicare a infractiunii a fost asistata de reprezentanti ai serviciilor secrete rusesti", se spune in declaratia citata.Autoritatile ucrainene afirma ca scopul acestei tentative de omor era discreditarea institutiilor din ambele tari, precum si inrautatirea relatiilor moldo-ucrainene.Tentativa de asasinare a controversatului om de afaceri moldovean a fost comandata de doua persoane, dintre care una se afla la Moscova, iar cei care urmau sa execute omorul au primit un avans de 100.000 de dolari si urmau sa mai primeasca inca 100.000, au anuntat sambata procurorii de la Chisinau, citati de Agora.md Imagini video facute publice de autoritatile ucrainene si stenograme realizate de portalul de stiri Deschide.md arata cum mai multi barbati discutau despre o presupusa tentativa de asasinare a lui Vlad Plahotniuc. In imagini se vad trei barbati care discuta si deseneaza pe pamant in ceea ce pare a fi un parc, iar din stenograme reiese ca prezumtivul atac urma sa fie dat cu ajutorul unor lansatoare de grenade.