Alegerile prezidentiale din Iran, date peste cap de candidatura unui cleric conservator, aliat al ayatollahului Khamenei

Inregistrarea oficiala a candidatilor incepe marti, iar Ebrahim Raisi, un aliat apropiat al liderului suprem al tarii, ayatollahul Ali Khamenei, a schimbat total peisajul electoral anuntand ca isi va pune numele pe lista.El a declarat duminica, prin intermediul unui comunicat, ca era reticent in a dori o functie publica, dar a luat decizia de a candida dupa ce a ajuns la concluzia ca este "responsabilitatea sa religioasa si revolutionara."In ultimul s-a speculat ca Raisi este pregatit pentru a deveni succesorul lui Khamenei, o pozitie mai inalta decat cea de presedinte.Candidatura sa la presedintie i-a derutat pe analistii politici iranieni, in conditiile in care nu se stie care sunt intentiile sale si ce va insemna candidatura sa pentru Rouhani, care vrea sa fie reales.Cei patru predecesori ai lui Rouhani au avut fiecare cate doua mandate consecutive, dar candidatura lui Raisi indica faptul ca actualul presedinte nu va avea o misiune usoara in a fi reales.Scrutinul este programat sa aiba loc pe 19 mai.