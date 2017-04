Rex Tillerson: Atacul chimic din Siria a fost un esec al Rusiei

Ministrii de Externe din G7 se pregatesc sa se intalneasca in Italia, luni dupa-amiaza. Discutiile se vor concentra asupra modului in care poate fi crescuta presiunea asupra Rusiei ca sa se distanteze de presedintele sirian Bashar Al-Assad.Marti, Tillerson va continua pleca de la G7 la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus, Sergei Lavrov. Rusia este principalul aliat al guvernului sirian si a contribuit in 2013 la facilitarea incheierii unui acord de distrugere a arsenalului chimic al Siriei.Presupusul atacul chimic de miercuri de la Khan Sheikhoun a lasat in urma 89 de morti, intre care si copii.Ca raspuns, SUA au bombardat vineri Siria cu 59 rachete.