Rex Tillerson: Mesajul pe care orice natiune ar trebui sa il inteleaga este faptul ca, daca devine o amenintare, un raspuns este probabil sa apara

"Mesajul pe care orice natiune ar trebui sa-l inteleaga este faptul ca, daca incalca normele internationale, daca incalca acordurile internationale, in cazul in care nu reuseste sa isi tina angajamentele, daca devine o amenintare pentru altii, la un moment dat, un raspuns este probabil sa apara", a declarat Tillerson pentru ABC."In ceea ce priveste Coreea de Nord, am fost foarte clar ca obiectivul nostru este o Coreea denuclearizata", a mai adaugat acesta.