50.000 de oameni au iesit in strada la Stockholm pentru a protesta impotriva terorismului

Un camion a intrat in pietoni in Stockholm

"Este foarte important sa ramanem uniti, sa ne luptam cu tot ceea ce pune in pericol societatea noastra care se bazeaza pe democratie", a spus o femeie prezenta la protest.Participantii la manifestatie spun si ca viata nu se va schimba la Stockholm, iar orasul este unul sigur: "Atentatul nu va schimba nimic", spune un participant la protest.Manifestatia de la Stockhom a fost denumita "manifestatie pentru dragoste" si a fost organizata pe Facebook, avand loc in imediata apropiere a mall-ului de care s-a ciocnit camionul care a intrat in multime vineri dupa-amiaza in centrul orasului.