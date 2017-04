Donald Trump vrea sa studieze toate optiunile pentru inlaturarea amenintarii nucleare nord-coreene (consilier)

Anuntata la mai putin de 48 de ore dupa lovitura americana care a vizat o baza aeriana din Siria, decizia de a trimite portavionul USS Carl Vinson si escorta sa spre peninsula reprezinta un avertisment foarte puternic al Americii.Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american, generalul in exercitiu H.R. McMaster, a calificat duminica aceasta decizie drept o masura de "prudenta" in fata unui regim "paria dotat de acum cu capacitate nucleara".Interogat la televiziunea Fox, acesta a adaugat ca presedintele a "cerut sa fim pregatiti sa furnizam un evantai complet de optiuni pentru a inlatura aceasta amenintare impotriva poporului american si a aliatilor si partenerilor nostri din regiune".La randul sau, seful diplomatiei americane Rex Tillerson a afirmat ca Phenianul ar trebui sa ia nota de lovitura americana din Siria.Rex Tillerson a dezmintit insa zvonurile legate de un proiect american care ar viza asasinarea liderului nord-coreean Kim Jong-Un"."Nu avem intentia sa schimbam regimul in Coreea de Nord", a subliniat el.Phenianul si-a accelerat considerabil programul balistic si nuclear in ultimele luni, realizand de la inceputul lui 2016 al patrulea si al cincilea test nuclear. Un al saselea test ar fi iminent.Serviciile americane de informatii cred ca Phenianul ar putea dispune de o racheta cu focoasa nucleara capabila sa loveasca teritoriul american in urmatorii doi ani.